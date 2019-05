Política Bolsonaro: 'Não quero brigar com o Parlamento e acho que nem o Parlamento comigo' Presidente diz que conversa com frequência menor que a esperada com os presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre

O presidente Jair Bolsonaro disse na noite deste domingo, 26, em entrevista à rede de televisão Record, que a sua relação com o Congresso está boa, mas que não tem falado o quanto gostaria com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM/RJ), e do Senado, Davi Alcolumbre (DEM/AP). "Temos conversado, talvez não na frequência que queiramos", disse ele. "Tudo o que eu fa...