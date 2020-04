O presidente Jair Bolsonaro voltou a citar as medidas de isolamento adotadas por governadores e prefeitos em pronunciamento nesta quinta-feira, 16. "Em nenhum momento eu fui consultado por medidas adotadas por grande parte de governadores e prefeitos", disse.



As divergências sobre as orientações de distanciamento social foram um dos motivos que levaram à demissão do agora ex- ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta. A exoneração foi anunciada hoje e quem assume o cargo agora é o oncologista Nelson Teich.



Durante o pronunciamento, o presidente afirmou que as medidas de isolamento afetam, principalmente, as pessoas mais humildes, que não podem ficar em casa por muito tempo. Ainda, que empregos com carteira assinada também estão sendo destruídos. "Nos preocupamos para que essa volta à normalidade chegue o mais breve possível".



Bolsonaro declarou ainda que quem tem poder de decretar estado de defesa e de sítio é o presidente e não prefeitos ou governadores. "Excesso não levará à solução do problema, pelo contrário, agravará", declarou. O presidente também destacou que qualquer problema futuro por conta de medidas tomadas por governos locais não pode ser colocado na conta do governo federal.