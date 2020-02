Política Bolsonaro: 'Não estou preocupado com reeleição, com trabalho ela vem' No interior do Pará para inaugurar trecho pavimentado de rodovia, presidente afirmou que um novo mandato 'á algo natural' e que não depende de 'propaganda'

Em discurso proferido na inauguração de um trecho pavimentado da BR-163, o presidente Jair Bolsonaro voltou a dizer que a reeleição não é fonte de preocupação para ele. Na convicção de Bolsonaro, a recondução ao cargo é "algo natural", advinda do trabalho. "Não estou preocupado com reeleição. A reeleição é algo natural, se você trabalhar ela vem. E não é com propa...