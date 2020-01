Política Bolsonaro não descarta 'sabotagem' e afirma que governo vai investigar falhas no Enem 'Se realmente foi uma falha nossa, se tem uma falha humana, sabotagem, seja lá o que for. Temos que chegar no final de linha e apurar isso aí', disse

O presidente Jair Bolsonaro disse nesta terça-feira, 28, que o governo irá apurar a origem das falhas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Ele não descartou "sabotagem" como causa dos erros em gabaritos. "Se realmente foi uma falha nossa, se tem uma falha humana, sabotagem, seja lá o que for. Temos que chegar no final de linha e apurar isso a...