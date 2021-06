Política Bolsonaro multiplica palcos para radicalismo e busca popularidade Bolsonaro tenta recuperar apoio para a eleição de 2022, quando espera polarizar com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

Diante da queda de popularidade e do avanço da CPI da Covid sobre aliados, Jair Bolsonaro (sem partido) multiplicou os palcos para discursos radicais e os acenos a grupos específicos, com o objetivo de mobilizar a base que o ajudou a chegar à Presidência da República em 2018. Bolsonaro tenta recuperar apoio para a eleição de 2022, quando espera polarizar com o ex-presidente L...