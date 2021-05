Política Bolsonaro mente de novo sobre remédio ineficaz e manda ministros gravarem vídeos pró-cloroquina É a alternativa no momento", disse Bolsonaro neste sábado (8), em conversa com apoiadores em frente ao Palácio da Alvorada

Em meio à CPI da Covid que investiga a atuação do governo no enfrentamento à pandemia, o presidente Jair Bolsonaro voltou a mentir sobre a hidroxicloroquina, medicamento ineficaz contra a Covid, e disse que vai divulgar um vídeo em que seus ministros irão propagandear a substância com a afirmação: "Eu tomei". "Ontem [sexta-feira] retornando de Rondônia, no avião ...