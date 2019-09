Política Bolsonaro melhora e pode deixar hospital amanhã ou terça-feira O porta-voz Otávio Rêgo Barros disse que o presidente está “superbem” e “muito comedido”, usando o celular apenas para ler; visitas só de familiares

O presidente Jair Bolsonaro está “superbem” e caminhou novamente na área interna do hospital, segundo informou ontem o porta-voz da Presidência, Otávio Rêgo Barros, em entrevista coletiva de imprensa no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, onde o presidente se recupera de uma cirurgia realizada no domingo (8), para correção de uma hérnia incisional.Rêgo Barros disse qu...