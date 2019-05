Política Bolsonaro manda recado a Maia: 'Com a caneta, eu tenho mais poder do que você' Presidente diz que pode revogar decisões que 'atrapalham quem quer produzir'

O presidente Jair Bolsonaro disse há pouco que tem a caneta mais poderosa do que a do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, com quem tomou café da manhã nesta terça-feira, 28, no Palácio da Alvorada, ao lado do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e do presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. O presidente comentou sobre a conversa reservada com os chefes d...