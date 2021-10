Política Bolsonaro ligou para Valdemar Costa Neto dois dias depois da CGU pedir auditoria no Banco do Nordeste Presidente queria explicações sobre um contrato de R$ 600 milhões do Banco do Nordeste com uma ONG

Dois dias antes de Jair Bolsonaro ligar para Valdemar Costa Neto e cobrar explicações sobre um contrato de R$ 600 milhões do Banco do Nordeste com uma ONG, a Controladoria-Geral da União enviou uma solicitação de auditoria ao banco público. No vídeo, divulgado em 27 de setembro, o presidente do PL afirma ter recebido uma ligação de Bolsonaro na noite de sexta (24), ...