Política Bolsonaro leva tombo no Palácio da Alvorada e vai para o Hospital das Forças Armadas Uma fonte próxima ao presidente disse à reportagem que Bolsonaro está consciente, passa bem e que o caso não é grave

O presidente Jair Bolsonaro levou um tombo nesta segunda-feira, 23, ao escorregar no banheiro e bater a cabeça, no Palácio da Alvorada, e vai passar a noite no Hospital das Forças Armadas (HFA), em observação. De acordo com nota divulgada pela Secretaria Especial de Comunicação da Presidência da República (Secom), Bolsonaro “foi submetido ao exame de t...