Política Bolsonaro leva Edir Macedo e Silvio Santos para desfile da Independência Presidente quebrou protocolos durante a cerimônia e saiu do evento sem falar com a imprensa. Ainda neste sábado, ele viaja para São Paulo onde fará uma cirurgia

O presidente Jair Bolsonaro recebeu o líder da Igreja Universal do Reino de Deus, Edir Macedo, e o dono da rede de televisão SBT, Silvio Santos, no palanque presidencial montado para abrigar autoridades durante o desfile do Dia da Independência, realizado neste sábado, 7, em Brasília. A dupla acompanhou o evento ao lado da primeira-dama, Michelle Bolsonaro, os três f...