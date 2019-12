Política Bolsonaro lança enquete sobre a volta dos radares móveis nas rodovias federais Até as 15h30 de hoje, a votação contava com 73 mil respondentes, a maioria deles (68%) dizendo ser contra o retorno dos aparelhos de fiscalização

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) lançou no Twitter, na tarde desta quinta-feira (12), uma enquete sobre uma de suas medidas mais polêmicas: “Você é favorável ao retorno dos radares móveis em rodovias federais?”, questionou. Até as 15h30 de hoje, a votação contava com 73 mil respondentes, a maioria deles (68%) dizendo ser contra o retorno dos aparelhos de fiscalização. - Você é fav...