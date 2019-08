Política Bolsonaro insinua que integrantes de ONGs seriam responsáveis por queimadas na Amazônia Presidente também Bolsonaro também acusou alguns governadores da região de serem "coniventes" com os incêndios criminosos

O presidente Jair Bolsonaro considera que Organizações Não Governamentais (ONGs) que recebiam recursos do exterior podem estar por trás do aumento nas queimadas que ocorrem na floresta amazônica. Segundo ele, a intenção seria fazer uma "campanha" contra o governo federal. Bolsonaro também acusou alguns governadores da região de serem "coniventes" com os incêndios criminosos. "O crime ...