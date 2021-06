Política Bolsonaro inicia agenda em Goiás com almoço na fazenda de Amado Batista Presidente também tem compromisso marcado com empresários e religiosos em Anápolis

O presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), inicia agenda em Goiás nesta quarta-feira (9) com almoço na fazenda do cantor Amado Batista, em Goianápolis. Em seguida, o presidente será recebido por apoiadores no Aeroporto de Anápolis, momento em que será fundada a Federação das Associações Empreendedoras, Comerciais, Industriais, Serviços, Tecnologia, Turismo e T...