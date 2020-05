Política Bolsonaro indica ter desistido de nomear militar na Saúde Segundo auxiliares, presidente passará a avaliar nomes de médicos que estejam alinhados às suas ideias para combater o coronavírus, mas sem pressa

Depois de ouvir de setores do Ministério da Defesa e do próprio Palácio do Planalto que escolher um militar como novo ministro da Saúde poderia gerar desgastes, o presidente Jair Bolsonaro indicou a aliados que recuará da ideia de nomear um integrante das Forças Armadas para o cargo, mesmo com perfil técnico, como cogitava fazer na semana passada.Segundo auxiliares, ...