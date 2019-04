Política Bolsonaro indica que ministro da Educação pode ser demitido na segunda (08) Após declaração do presidente, Vélez diz que não vai entregar o cargo

Em café da manhã com jornalistas, o presidente Jair Bolsonaro disse nesta sexta-feira, 5, que deve tomar uma decisão sobre o Ministério da Educação (MEC) na segunda-feira, 8. “Na segunda, vamos resolver a situação do MEC”, disse. “Está bem claro que não está dando certo, falta gestão. Vamos tirar a aliança da mão esquerda e pôr na direita”, afirmou o presidente. As declarações...