Política Bolsonaro indica ex-chefe de gabinete de Mandetta para diretoria da Anvisa Alex Campos Machado pode preencher vaga decorrente do término do mandato de Fernando Mendes Garcia Neto

O presidente Jair Bolsonaro indicou Alex Machado Campos, ex-chefe de gabinete do ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta, para o cargo de diretor da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), em vaga decorrente do término do mandato de Fernando Mendes Garcia Neto. A mensagem que submete o nome de Campos à apreciação do Senado está publicada no Diário Oficia...