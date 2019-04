Política Bolsonaro indica ex-chanceler Antonio Patriota para embaixador no Egito Antonio Patriota foi ministro das Relações Exteriores no primeiro governo Dilma Rousseff, entre 2011 e 2013

O presidente Jair Bolsonaro encaminhou ao Senado Federal, para apreciação, o nome do diplomata Antonio de Aguiar Patriota para exercer o cargo de embaixador do Brasil na República Árabe do Egito e, cumulativamente, no Estado da Eritreia. A indicação consta de mensagem publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta Terça-feira, 23. Antonio Patriota já foi ministro ...