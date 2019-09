Política Bolsonaro indica Augusto Aras para a Procuradoria-Geral da República O nome ainda precisa ser aprovado pelo Senado

O presidente Jair Bolsonaro indicou nesta quinta-feira (5) ao cargo de procurador-geral da República o subprocurador Augusto Aras. O nome ainda precisa ser aprovado pelo Senado. Segundo a reportagem apurou, os dois conversaram por telefone no início da tarde desta quinta. Aras substituirá Raquel Dodge no cargo. O mandato dela acaba no dia 17 de setembro. Como o praz...