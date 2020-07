Política Bolsonaro grava vídeo tomando hidroxicloroquina e vai trabalhar por videoconferência; assista aqui Presidente despachará do escritório e fará reuniões virtuais com ministros; após testar positivo para Covid-19, diz que está na ‘terceira dose’ do remédio, mesmo sem eficácia comprovada

Após testar positivo para covid-19, o presidente Jair Bolsonaro trocou as reuniões presenciais por videoconferência com ministros e outras autoridades. Pelos próximos dias, o presidente vai trabalhar do escritório no Palácio da Alvorada, enquanto já indica que fará de si mesmo uma espécie de “garoto-propaganda” da hidroxicloroquina. Dos 3,4 mil servidores da Pre...