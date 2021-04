Política Bolsonaro gasta R$ 2,3 milhões de recursos públicos em viagens de férias A informação foi enviada pelo general Augusto Heleno e pelo ministro Onyx Lorenzoni, em resposta ao pedido de informação formulado pelo deputado federal Elias Vaz

O governo federal informou que foram gastos R$ 2,3 milhões de recursos públicos nas viagens de férias do presidente Jair Bolsonaro nas praias de São Francisco do Sul (SC) e Guarujá (SP) entre os dias 18 de dezembro de 2020 e 5 de janeiro deste ano, período de agravamento da pandemia. A informação foi enviada pelo general Augusto Heleno, ministro do GSI (Gabinete de Seg...