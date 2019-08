Política Bolsonaro: futuro PGR não será alinhado com o governo, mas com o Brasil O presidente pretende indicar o próximo titular da PGR na semana que vem

O presidente Jair Bolsonaro declarou, neste sábado, 10, que o futuro chefe da Procuradoria-Geral da República (PGR) não será alinhado com o governo, mas com o Brasil. Ele pretende indicar o próximo titular da PGR na semana que vem. "Não é com o governo, é com o Brasil", respondeu Bolsonaro, quando questionado se o escolhido será alinhado com o governo. "É igual meus m...