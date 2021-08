Política Bolsonaro formaliza pedido de impeachment de Moraes no Senado Presidente entra com ação no Senado contra ministro do STF à frente do inquérito das fake news, que tem autorizado operações da PF

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) ingressou na tarde desta sexta-feira (20) com um pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal). A formalização ocorre no dia em que a Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão em endereços do cantor Sérgio Reis e do deputado Otoni de Paula (PSC-RJ), entre mais dez ...