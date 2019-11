Política Bolsonaro formaliza indicação de Nestor Forster à Embaixada do Brasil nos EUA Para assumir a embaixada, Forster passará por sabatina no Senado e precisará ter sua indicação aprovada em comissão e no plenário da Casa

O presidente Jair Bolsonaro formalizou no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira, 26, a indicação do diplomata Nestor José Forster Junior para o cargo de embaixador do Brasil nos Estados Unidos da América. A mensagem que submete o nome de Foster à apreciação do Senado Federal foi publicada. Há alguns meses, a indicação de Foster para o cargo era dada c...