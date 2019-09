Política Bolsonaro fica em mesmo hotel de Trump em Nova York, mas líderes não se reuniram Presidente estadunidense reuniu-se com os líderes da Coreia do Sul e do Egito

O presidente Jair Bolsonaro não se reuniu com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, logo depois que chegou a Nova York nesta segunda-feira, 23, embora os chefes de Estado dos dois países tenham ficado no mesmo hotel, Intercontinental Barclay, por cerca de duas horas. Bolsonaro ingressou no estabelecimento por volta das 16h40 e Trump deixou o local perto das 1...