Política Bolsonaro faz vasectomia em hospital militar de Brasília O procedimento foi feito no Hospital das Forças Armadas (HFA); é a segunda vez que o presidente passa por isso

O presidente Jair Bolsonaro, que tem 64 anos de idade, se submeteu, no início da noite desta quinta-feira, 30, a uma vasectomia, procedimento médico de esterilização para homens que não desejam engravidar sua parceira no futuro. A cirurgia foi feita no Hospital das Forças Armadas (HFA). Esta é a segunda vez que o presidente se submete a esse procedimento. Ele passou ...