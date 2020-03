Política Bolsonaro faz teste para coronavírus; resultado sai nesta sexta-feira (13) Decisão foi tomada após secretário de Comunicação ter sido confirmado com a doença

O presidente Jair Bolsonaro realizou nesta quinta-feira, 12, o teste para o coronavírus Covid-19. O resultado sairá amanhã. O receio dos médicos é que o presidente possa ser assintomático, ou seja estar infectado mas sem apresentar os sintomas. Até a conclusão do exame, a recomendação é o presidente permanecer no Palácio da Alvorada. Bolsonaro completa 65 anos no próximo d...