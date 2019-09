Política Bolsonaro faz breve live, sozinho e com sonda, do quarto do hospital Presidente tratou rapidamente de alguns assuntos da semana, como a medida provisória que desobriga alunos de pagar entidades de classe para a emissão da carteira estudantil

Numa transmissão ao vivo pelo Facebook que durou pouco mais de três minutos, o presidente Jair Bolsonaro dirigiu-se aos internautas do quarto do Hospital Vila Nova Star, na Vila Nova Conceição, zona sul de São Paulo, onde está internado desde sábado, 7, para a correção de uma hérnia. Bolsonaro apareceu ainda com a sonda nasogástrica - para aliviar a pressão de gases a...