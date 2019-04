Política Bolsonaro fala sobre morte de músico no Rio: 'O Exército não matou ninguém' Depois de seis dias de silêncio, Bolsonaro diz que os 80 tiros contra carro em que estava Evaldo Rosa e a família foi apenas um 'incidente'

Depois de seis dias de silêncio, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que foi um "incidente" a morte do músico Evaldo Rosa dos Santos, de 46 anos, na tarde do último domingo, 7, quando o carro da família foi metralhado por 80 tiros disparados por militares do Exército no Rio. Em entrevista durante inauguração do aeroporto de Macapá, ele disse q...