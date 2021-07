Política Bolsonaro fala em se filiar ao PP para eleições de 2022 Presidente cogita ir para partido de líderes do Centrão, como o senador Ciro Nogueira (PP-PI), convidado para a Casa Civil

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) disse nesta sexta-feira (23) que está a procura de um partido que possa controlar e afirmou que o PP é uma possibilidade de filiação. A sigla é comandada pelo senador Ciro Nogueira (PP-PI), líder do Centrão convidado para assumir a Casa Civil, principal ministério do Palácio do Planalto.“Tentei e estou tentando um partido que eu...