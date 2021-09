Política Bolsonaro evita exigência de vacina em restaurantes ao comer pizza na rua em Nova York Presidente, que diz não ter tomado imunizante, participará da Assembleia-Geral da ONU

Pouco após chegar a Nova York, o presidente Jair Bolsonaro saiu para comer pizza na rua neste domingo (19). Ele escolheu um local que não possui mesas, a poucas quadras do lugar onde está hospedado. As imagens do presidente comendo ao lado de vários ministros foram publicadas em redes sociais por Gilson Machado, titular da pasta do Turismo. Além dele, ...