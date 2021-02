Política Bolsonaro estuda promoção de Pazuello no Exército O presidente Jair Bolsonaro pretende promover o ministro da Saúde a um cargo inexistente no Exército

O presidente Jair Bolsonaro estuda o que considera uma saída honrosa para tirar o ministro Eduardo Pazuello da Saúde: promovê-lo a um grau hierárquico hoje inexistente no Exército.Só que a mera ideia, que circulou no começo do mês e voltou a ganhar força, gerou grande contrariedade no Alto-Comando do Exército, que discutiu o tema durante uma reunião regular nesta semana....