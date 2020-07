Política Bolsonaro está com sintomas de Covid-19 e fará novo teste após exame no pulmão Presidente não deixou claro quais sintomas da Covid-19 apresenta e nem o que motivou novo exame

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta segunda-feira (6) que realizará um novo exame para detectar se contraiu o coronavírus. "Eu vim do hospital, fiz uma chapa do pulmão, tá limpo pulmão. Vou fazer exame do Covid agora pouco, mas está tudo bem", disse Bolsonaro, ao chegar ao Palácio da Alvorada. As suas declarações foram transmitidas por um canal bolsonarista no You...