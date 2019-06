Política Bolsonaro escolhe pastor para a Comissão de Ética Esta é a primeira indicação do presidente no colegiado, responsável por investigar ministros e servidores do governo

O presidente Jair Bolsonaro nomeou o pastor reverendo Milton Ribeiro, da Igreja Presbiteriana de Santos, para integrar a Comissão de Ética Pública da Presidência. Esta é a primeira indicação de Bolsonaro no colegiado, responsável por investigar ministros e servidores do governo. Ribeiro tomou posse no último dia 21. O evangélico tem mandato de três anos, podendo ser...