Política Bolsonaro escolhe Carlos Velloso Filho para vaga no TSE Advogado ficou em terceiro lugar na lista tríplice. Ele é filho do ex-presidente do STF Carlos Velloso

O presidente Jair Bolsonaro decidiu escolher o advogado Carlos Velloso Filho para a vaga de ministro substituto do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), segundo apurou o Estadão/Broadcast. A nomeação foi publicada na edição desta sexta-feira, 5, do "Diário Oficial da União". Na última segunda-feira, 1°, o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Dias Toffol...