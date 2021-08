Política Bolsonaro entra com ação no STF para proibir Corte de abrir inquérito sem aval do Ministério Público A ação é uma reação do presidente contra as recentes decisões do Supremo e do TSE para investigar a conduta dele por, sem provas, acusar o sistema eletrônico de votação de fraude

O governo Jair Bolsonaro entrou com uma ação no STF (Supremo Tribunal Federal) em que pede que seja anulado o artigo do regimento interno da corte que permite a instauração de inquérito de ofício, ou seja, sem pedido do Ministério Público. O processo foi apresentado pela AGU (Advocacia-Geral da União), órgão que faz a defesa judicial do governo. A ação é uma ...