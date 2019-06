Política Bolsonaro embarca para o Japão para participar de reunião do G20 Antes viajar, Bolsonaro transmitiu o cargo para o vice-presidente, o general Mourão

O presidente Jair Bolsonaro embarcou na noite desta terça-feira (25) para Osaka, no Japão. Participará da cúpula de líderes do G20, grupo que reúne as principais economias do mundo. A previsão do Planalto é que o presidente desembarque na cidade nesta quinta (27). Antes viajar, Bolsonaro transmitiu o cargo para o vice-presidente, o general Mourão. A reunião do ...