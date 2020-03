O presidente Jair Bolsonaro projetou que em três ou quatro meses o pico do novo coronavírus poderá diminuir no Brasil. A situação da covid-19 deverá se normalizar em seis ou sete meses, afirmou ele em transmissão ao vivo no Facebook.



Bolsonaro lembrou que sete pessoas já morreram pela doença no País. "A gente espera, acha que em três, quatro meses essa crise, esse pico do vírus, ele diminuirá. E a partir de uns seis, sete meses, mais ou menos, os países, o Brasil no caso, entram na normalidade aqui", disse Bolsonaro.



O chefe do Planalto lamentou a sétima morte registrada no Brasil por causa da covid-19. Ele pediu que, nos próximos balanços, o Ministério da Saúde divulgue dados como idade e histórico de doenças das pessoas mortas pelo vírus.