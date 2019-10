Política Bolsonaro e Trump têm semelhanças na presença nas redes sociais, diz ex-NYT O jornalista e escritor Larry Rohter apontou semelhanças entre o comportamento dos presidentes dos Estados Unidos e do Brasil nas redes sociais

Ex-correspondente do The New York Times no Brasil, o jornalista e escritor Larry Rohter apontou semelhanças entre o comportamento dos presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, e do Brasil, Jair Bolsonaro, nas redes sociais. De acordo com Rohter, o vídeo publicado por Bolsonaro em que ele aparece como um leão cercado por hienas é parecido com uma montagem exibida p...