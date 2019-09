Política Bolsonaro e Moro tiveram conversa áspera sobre troca na PF Presidente pressiona ministro da Justiça para substituir diretor-geral da instituição, Maurício Valeixo, que atuou na Lava Jato

Momentos antes de descer a rampa que dá acesso à sala de eventos do Palácio do Planalto ao lado do ministro da Justiça, Sérgio Moro, na quinta-feira passada, 29, num gesto simbólico da reaproximação, o presidente Jair Bolsonaro e o ministro tiveram uma dura conversa. Segundo interlocutores dos dois lados, o encontro quase resultou na saída de Moro do governo. A situaç...