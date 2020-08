Política Bolsonaro e ministros são alvos de processo do MPF por falas e ações contra as mulheres Segundo os promotores autores da ação, autoridades abusaram da liberdade de expressão

O Ministério Público Federal (MPF) ajuizou ação civil pública contra o presidente Jair Bolsonaro e ministros por considerar que estes tiveram “postura estatal inadequada” no tratamento de assuntos relativos às mulheres. A ação foi protocolada por Pedro Antonio de Oliveira Machado, procurador da República, e por Lisiane Braecher, procuradora Regional dos Direitos do C...