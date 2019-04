Política Bolsonaro e José Nelto se encontram nesta quarta (10) no Planalto Depois de uma endoscopia, presidente ainda vai receber outras lideranças partidárias

Em um esforço para reforçar o diálogo do Executivo com o Congresso, a agenda do presidente da República, Jair Bolsonaro (PSL), prevê nesta quarta-feira (10) mais encontros com lideranças de partidos no Palácio do Planalto. Entre elas estão o deputado federal José Nelto (GO), líder do Podemos na Câmara dos Deputados, e sua colega de partido, deputado Renata Abreu (PODE-SP). O presid...