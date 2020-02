Política Bolsonaro e Flávio afirmam que já visitaram presídio várias vezes Presidente disse que já foi a presídios no passado, sem deixar claro em quais circunstâncias

O presidente Jair Bolsonaro e Flávio Bolsonaro (sem partido-RJ) minimizaram a informação de que o senador visitou na prisão o ex-capitão do Bope Adriano da Nóbrega, que foi morto no último dia 9 pela Polícia Militar baiana após fugir, por mais de um ano, da polícia fluminense. O presidente disse que também já foi a presídios no passado, sem deixar claro em q...