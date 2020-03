Política Bolsonaro e Doria protagonizam bate-boca em reunião do presidente com governadores 'Tem que ser um mandatário para liderar o País e não para dividir', disse Doria; Bolsonaro reclamou que o governador 'virou as costas' para ele depois de 2018

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), disse ao presidente da República, Jair Bolsonaro, que ele deveria “dar exemplo ao País, e não dividir a nação em tempos de pandemia”. A declaração aconteceu durante reunião virtual do presidente da República com os quatro governadores do Sudeste, na manhã desta quarta-feira, 25. Segundo pessoas que participaram da reu...