Política Bolsonaro e Doria fazem flexões no Centro Paraolímpico Brasileiro; assista Presidente e governador de São Paulo participaram da assinatura de compromisso do Comitê Paralímpico Brasileiro para atividades de inclusão

O presidente Jair Bolsonaro e o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), fizeram nesta quarta-feira (19) flexões de braço durante evento no Centro de Treinamento Paraolímpico Brasileiro, na Zona Sul do Estado. Em vídeo divulgado pela assessoria do tucano, os políticos fazem 10 flexões em 20 segundos. ...