Política Bolsonaro diz ter alertado Forças Armadas sobre protestos violentos Presidente afirmou que é preciso estar atento para que o País não seja pego de surpresa por protestos como os que ocorreram no passado, parecidos como o que está acontecendo no Chile

O presidente Jair Bolsonaro diz ter alertado o ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, sobre a necessidade de monitorar a possibilidade de que protestos violentos como os que sacodem o Chile ocorram também no Brasil. No Japão, Bolsonaro afirmou que é preciso estar atento para que o País não seja pego de surpresa por protestos como os que ocorreram no passado. “...