Política Bolsonaro diz ser o 'rei' e que PGR é como 'dama' em jogo de xadrez da política

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta terça-feira, 3, considerar a Procuradoria-Geral da República (PGR) um órgão fundamental do governo e fez uma analogia a um “jogo de xadrez” na República. "A dama é a PGR", disse o presidente em conversa com jornalistas nesta manhã. A PGR, porém, é um órgão independente e não faz parte da estrutura do Executivo. O mandato da ...