Política Bolsonaro diz que vai demitir ministro que usar cargo no governo para eleição Presidente afirma que ele e Parlamento 'dormem juntos' e evita falar sobre crise

O presidente Jair Bolsonaro promete dar um “cartão vermelho” a ministros que usarem o cargo e as ações de suas pastas para se promover eleitoralmente. A declaração foi dada em entrevista exclusiva ao Estado nesta quarta-feira, 5, após cerimônia que marcou os 400 dias de seu governo no Palácio do Planalto. Bolsonaro afirmou que sua prioridade neste ano é fazer uma re...