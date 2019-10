Política Bolsonaro diz que vai acionar Moro para que porteiro preste depoimento à Polícia Federal Bolsonaro afirma que Witzel o informou no dia 9 que o presidente havia sido citado no depoimento do funcionário à Polícia Civil

O presidente Jair Bolsonaro acusou o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC), de atuar em conluio com o delegado da Polícia Civil encarregado pelo caso Marielle Franco para tentar incriminá-lo. Segundo Bolsonaro, Witzel o informou sobre a investigação, que corre em segredo de Justiça, no dia 9 de outubro. O presidente afirmou ainda que acionará o ministro d...