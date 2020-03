O presidente Jair Bolsonaro afirmou na tarde desta sexta-feira (27) que usou “nome fantasia” para fazer os testes para coronavírus. O mandatário foi submetido a dois exames para verificar se contraiu a COVID-19. De acordo com o próprio presidente, ambos deram resultado negativo. Nenhum deles, no entanto, foi apresentado.

Bolsonaro deu as declarações em entrevista à BandNews, no programa do Datena. O presidente também voltou a defender o uso da hidroxicloroquina para ajudar pessoas com covid-19. O medicamento ainda está sendo testado contra a enfermidade, mas Bolsonaro disse que “ninguém está chutando” ao apostar nesse remédio.

“Hidroxicloroquina está dando certo no Brasil. Ontem a Anvisa assinou o protocolo para que o [hospital] Alberto [sic] Einstein comece a fazer o teste. Ninguém está chutando. Tenho falado há muito tempo. Temos contato com o equivalente à Anvisa nessa área nos Estados Unidos. Tá dando certo, po!”, afirmou.

O presidente foi questionado se escutou entrevista do governador de São Paulo, João Doria (PSDB), que voltou a criticá-lo nesta sexta-feira.

“Eu ouvi poucos segundos, até porque tenho o que fazer. Virou papagaio de auditório. Está o tempo todo dando entrevista, então não me interessa pegar o opinião dele“, disse.

Para o presidente, “São Paulo não está no caminho certo”. Isso porque, em sua avaliação, o governador “exagerou na dose” ao determinar o fechamento de estabelecimentos comerciais. “Espero que dê a ele 1 comprimido de humildade para poder conduzir esse Estado maravilhoso”, afirmou.

Bolsonaro ainda disse que pensa em fazer outro pronunciamento em cadeia nacional de rádio e TV neste sábado (28.mar), às 20h30. Afirmou, no entanto, que pode adiar para domingo (29.mar) ou até mesmo não pronunciar nada.

“Se eu fosse o Doria, teria todo dia no rádio e televisão. Quero dar o recado que realmente tenha que ser dado”, falou, ironizando o governador de São Paulo.

O presidente ainda elogiou o apresentador Datena, mas criticou “outros jornalistas que vêm com pergunta nada a ver”.

“Eu dou 1 coice no cara logo, vai catar coquinho! Eu trato bem o pessoal. Estou dando uma colher de chá para o cara. Eu sou o presidente da República que mais falou com a imprensa do que Temer, Lula e Dilma juntos”, afirmou.

Ao fim da entrevista, Datena agradeceu ao presidente pela atenção, mas o chamou de “governador“. Bolsonaro corrigiu:

“Pô, Datena, você me chama de governador, Datena?”, disse, em tom de descontração.

O apresentar retrucou a brincadeira:

“Se o senhor quiser um dia ser governador e quiser me apoiar para presidente da República…”

Depois, Datena disse que nunca iria querer ser presidente. O apresentador já teve idas e vindas para entrar na política. Chegou a ser pré-candidato ao Senado em 2018, mas desistiu. Atualmente, é filiado ao MDB.